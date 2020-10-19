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: 'un göbeğinde baltalı dehşet! Gözünü bile kırpmadan baltayla böyle saldırdı

Avcılar'da yaşanan olay, günün en çok konuşulan haberleri arasında yerini aldı. Aralarında husumet bulunan komşuların tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi ile bir anda balta ve sopalar çekildi. Kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken bir kişinin gözünü bile kırpmadan elindeki balta ile iki kadına saldırması büyük tepki çekti. İşte, kan donduran görüntüler ve son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 12:28 Son Güncelleme: 19.10.2020 12:35 ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde baltalı dehşet! Gözünü bile kırpmadan baltayla böyle saldırdı

haberleri... Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğlen 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.'yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı.

SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde baltalı dehşet! Gözünü bile kırpmadan baltayla böyle saldırdı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde baltalı dehşet! Gözünü bile kırpmadan baltayla böyle saldırdı

Şüpheli şahısların emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahısların balta ve soplarla çifte saldırdıkları görülüyor.

Son dakika haberi... İstanbul'daki baltalı dehşetin yeni ortaya çıkan görüntüleri kan dondurdu | Video

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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde baltalı dehşet! Gözünü bile kırpmadan baltayla böyle saldırdı
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