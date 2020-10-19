SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde baltalı dehşet! Gözünü bile kırpmadan baltayla böyle saldırdı

Son dakika haberleri... Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğlen 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.'yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı.