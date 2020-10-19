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Son dakika: Kazada ölen adam 'a kanser tedavisi için gelmiş...

Küçükçekmece'de bir kişi otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Feci kaza sonrasında ortaya çıkan detay ise yürekleri dağladı. Kazada hayatını kaybeden adamın İstanbul'a, Ankara'dan kanser tedavisi için geldiği ve oğlunun yanında kaldığı öğrenildi. Son dakika bilgisine göre bir görgü tanığı olayı "Beyaz otomobil yol kenarında yürüyen iki kişiden birisine çarptı. Adam yuvarlandı. Bankamatiğin önüne düştü. Adamın bilinci gitti." sözleriyle anlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:12 Son Güncelleme: 19.10.2020 10:35 ABONE OL
Son dakika: Kazada ölen adam İstanbul'a kanser tedavisi için gelmiş...

Ankara'dan 'a kanser tedavisi için gelen bir kişi, Küçükçekme'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Son dakika: Kazada ölen adam İstanbul'a kanser tedavisi için gelmiş...

Kanser tedavisi için Ankara'dan 'a oğlunun yanına gelen bir kişiye Halkalı'da otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adam, havada takla atıp yere savruldu.

Son dakika: Kazada ölen adam İstanbul'a kanser tedavisi için gelmiş...

Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yaralı adamın oğlu hemen babasının yanına koşup çevredekilerden yardım istedi. Yoldan otomobili ile gecen hemşire durup yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Son dakika: Kazada ölen adam İstanbul'a kanser tedavisi için gelmiş...

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kişiyi ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kanser tedavisi gören kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika: Kazada ölen adam İstanbul'a kanser tedavisi için gelmiş...

Olayı gören Esra Altuntaş, "Beyaz otomobil yol kenarında yürüyen iki kişiden birisine çarptı. Adam yuvarlandı. Bankamatiğin önüne düştü. Tesadüf, olay yerinde hemşire varmış. Müdahale etmiş. Adamın bir anda bilinci gitti.

Son dakika: Kazada ölen adam İstanbul'a kanser tedavisi için gelmiş...

Ankara'dan tedavi için 'a gelmiş. Bizim bu sitenin önünde sürekli kaza oluyor. Acilen bir önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

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Son dakika: Kazada ölen adam İstanbul'a kanser tedavisi için gelmiş...
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