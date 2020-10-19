Sosyal medyadan buluştular, tabletle gönüllere dokundular

Sosyal medyadan bir araya gelen hayırsever vatandaşlar Muş'un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyündeki 21 öğrenciye tablet hediye ederek yüreğine dokundu.

Daha önceden köyden göç edip farklı illerde çalışan Onpınar köylüleri, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek köy çocuklarının ihtiyacını tespit etmeye karar verdi.





Bu organizasyonunu sağlayan ve Diyarbakır'da yaşayan Kamer Erdoğan, köyündeki öğrencilerin ihtiyacını muhtar aracılığıyla öğrendi. Sosyal medyadan ulaştığı Onpınar köylülerinden topladığı parayla 21 tablet alan Erdoğan, Muş merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Onpınar köyüne geldi. Erdoğan yanında getirdiği tabletleri, burada 21 öğrenciye dağıtarak, çocukların yüzünü güldürdü. Tabletler dağıtıldıktan sonra mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, hayırseverlere teşekkür etti. Kamer Erdoğan tablet dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, bugün tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Kovid -19) köydeki çocukları genele göre daha çok zorladığını belirtere "Uzaktan eğitime katılma imkânı olmayan çocuklarımız var. Bugün biz 21 öğrencimize gurbetçilerimizin desteğiyle tablet bilgisayar desteği yaptık. Öğrencimize bu imkânı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek buldukça daha fazla sayıda çocuğumuzu uzaktan eğitim ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Muş dışında yaşayanlar arasında köprü görevi görerek yardımların ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmasını sağlayan Erdoğan, farklı bir sosyal sorumluluk kampanyasını daha hayata geçirdiğini ifade etti. Kamer Erdoğan şunları kaydetti;





"Onpınar köyünde eğitim gören başarılı öğrencilerin uzaktan eğitim ile teknolojiden mahrum kalmamaları için sosyal medya üzerinde tablet kampanyası başlattık. Temin ettiğimiz 21 tableti köy çocuklarına ulaştırdık. Daha fazla öğrenciyi teknolojik imkanlarla buluşturmak için grup kurduğumuz gönüllü gurbetçi köylülerimizin bundan sonrada katkı sağlayacaklar.1980 lı yıllarda büyük şehirlere ve Avrupa'ya köyümüzden çok sayada göç eden vatandaşların bu güne kadar bir araya gelme sansı olmadı.

Bu yıl tüm dünyada yaşanan yeni tip koronovirüs (Kovid - 19 ) nedeniyle köyümüzde yaşayan birçok vatandaşımızın uzaktan eğitime katkı sağlayacak ve çocuklarına tablet alabilecek maddi durumlarının yeterli olmadığını tespit ettik. Bu amaçla, gurbetçiler olarak soyla medya aracılığı ile bir gurup kurduk ve iletişime geçtik.5 gün kısa bir sürede yoğun ilgi gördü ve Almanya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan ve Avusturya'ya kadar yaşayan ve böyle hiç yüzünü görmediğimiz insanlarımız büyük bir katkı sundular. Köyümüzün çocuklarına EBA üzerinden uzaktan eğitim görebilecek bir tablet kampanyasını yerine getirmiş olduk. Tabi bu bağın bununla bitmesini istemiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bağımızın daha güçlü olması için buradaki kısıtlı yaşam imkanlarını daha iyiye çevirmek için biz gurbetçilere olarak karar aldık ve bundan sonrada elimizden gelen yardımı ve dayanışmayı köyümüze göstereceğiz."

Muş Sağlık Lisesinde okuyan 10. Sınıf Öğrencisi Berfin Çetin, "Köyümüzün dışında yaşayan gurbetçi köylülerimiz bu gün eğitimimize katkı sağlamak amacıyla bizi tablet gönderdiler. Bundan önce İnternet üzerinden EBA ya girmek için çok yaşıyorduk. Derslere geç katılıyorduk. Enternemizin faaliyete olmadığından dolayı birçok zaman derslere katılamıyorduk. Bundan sonra daha iyi katılacağız. Çok tabletin çok faydası olacak. Kendilerini çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Tunceli Anadolu Lisesinde okuyan Mercan Kızılkaya ise tabletler olmadan önce telefonla EBA ya girmesinde çok zorlanıyorduk. Dışarda yaşayan Köylülerimizin bize gönderdikleri tabletler sayesinde bundan sonra rahatlıkla EBA üzerinden derslerimizi takip etmek imkanı olacak" dedi.