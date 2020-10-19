Suç örgütü çökertildi

KARS'TA suç örgütünün kendilerini 'banka personeli' olarak tanıtan 2 kişiyi de yakalamasıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Gözaltına alınan 2 kişinin suç örgütünün 'para kasası' olduğu öğrenildi. Kars merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, gözaltına alınan şahısların dolandırıcılıktan elde edilen parayı aklamak adına fatura ödeme merkezleri kurdukları tespit edildi.Polisin yaptığı aramada vatandaşın bilgisi dışında kimlik bilgileri kullanılarak açılan yüzlerce telefon hattı ve kredi kartı bilgileri ele geçirilmişti.