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’da tonlarca kaçak içki ele geçirildi

’ın Saray ve Çorlu İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda bağ evinde ve tavuk çiftliğinde toplamda 1 ton 636 litre kaçak ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 01:17 ABONE OL
Tekirdağ’da tonlarca kaçak içki ele geçirildi
Alınan bir duyum üzerine operasyon için gerekli araştırmalar yapan Jandarma ekipleri Saray ilçesi Pazarcık mahallesinde ikamet eden M. K. isimli şahsın tavuk çiftliğinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada toplam 1 ton 50 litre şarap ve Gümrük kaçağı 86 adet viski ve 17 adet rakı ele geçirildi. M.K. isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
Kaçak içkiye yönelik operasyonlarına aralıksız devam eden jandarma ekipleri, Çorlu İlçesinde bir bağ evine de operasyon düzenledi. Operasyonda toplamda 586 litre kaçak içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olaya ilişkin A.G. isimli şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
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Tekirdağ’da tonlarca kaçak içki ele geçirildi
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