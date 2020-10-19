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’de ilk kez yerli ve milli "" üretimi yapıldı

’de ilk kez Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge çalışmaları yürüten ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi’nde yerli ve milli Allogreft ( küp ve kemik cips gibi) üretimi yapıldı. Bu sektörün ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir sektör olduğuna dikkat çeken KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Çok pahalı olarak yurt dışından alınan bir ürün. Beraber Tıp Fakültesinde kemikleri değerlendirip toz halinde belli bir miktarını tekrar bize verecekler. Kendileri de bu sektörde ihraç edebilecekler veya yurt içinde kullanımına sunabilecekler” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:24 Son Güncelleme: 19.10.2020 17:46 ABONE OL
Türkiye’de ilk kez yerli ve milli kemik üretimi yapıldı

HÜCRE VE DOKU MERKEZİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile ATİGENCELL arasında dokularının değerlendirilmesine yönelik protokol KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile ATİGENCELL yönetim kurulu başkan vekili Fırat Gündoğan arasında imzalandı. İşbirliği çalışmalarına devam eden ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi, bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile gerekli mutabakat sağladı.

Türkiye’de ilk kez yerli ve milli kemik üretimi yapıldı

KEMİK DOKUSU HASTANELERDE KULLANILACAK

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, dokusu üretimi ve hastanelerde kullanılmasıyla ilgili karşılıklı protokol imzaladıklarını belirterek, "Kemik dokusu üretimi ve hastanelerde kullanılmasıyla ilgili bir protokol imzalayacağız. Daha önce Sağlık Bakanlığınca uygun görülen ve İl Sağlık Müdürlüğünün hastanelerde başladığı bir protokol. Biz sadece KTÜ Tıp Fakültesi ayağı için toplanmış bulunuyoruz. ATİ adına Fırat Gündoğan bey ile KTÜ Rektörlüğü olarak imzalayacağız" dedi.

Türkiye’de ilk kez yerli ve milli kemik üretimi yapıldı

YURT DIŞINDAN ÇOK PAHALI ALINAN BİR ÜRÜN

Rektör Çuvalcı, "Burada dokularının tekrar değerlendirilmesi ve daha sonra belli bir miktarını kendi bünyemize alacağız. Bu sektör ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir sektör. Çok pahalı olarak yurt dışından alınan bir ürün. Beraber Tıp Fakültesinde kemikleri değerlendirip toz halinde belli bir miktarını tekrar bize verecekler. Kendileri de bu sektörde ihraç edebilecekler veya yurt içinde kullanımına sunabilecekler" diye konuştu.

Türkiye’de ilk kez yerli ve milli kemik üretimi yapıldı

TÜRKİYE'DE İLK ÜRETİM

ATİGENCELL Yönetim Kurulu Başkan vekili Fırat Gündoğan da, 'de bunu yapan ilk firma olduklarını ifade ederek, "İnşallah ülkemiz için faydalı olur. Şu ana kadar Türkiye'de bunu ilk yapan firma olarak devamında da farklı konularda da ARGE'lerimiz devam ediyor. İnşallah rektörümüzle imzaladığımız protokol kapsamında hem ülke ekonomisine hem hastalarımıza faydamız dokunur" diye konuştu.

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Türkiye’de ilk kez yerli ve milli "kemik" üretimi yapıldı
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