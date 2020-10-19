Türkiye’de ilk kez yerli ve milli "kemik" üretimi yapıldı

YURT DIŞINDAN ÇOK PAHALI ALINAN BİR ÜRÜN

Rektör Çuvalcı, "Burada kemik dokularının tekrar değerlendirilmesi ve daha sonra belli bir miktarını kendi bünyemize alacağız. Bu sektör ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir sektör. Çok pahalı olarak yurt dışından alınan bir ürün. Beraber Tıp Fakültesinde kemikleri değerlendirip toz halinde belli bir miktarını tekrar bize verecekler. Kendileri de bu sektörde ihraç edebilecekler veya yurt içinde kullanımına sunabilecekler" diye konuştu.