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Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu!

’da, motosikletiyle bariyerlere çarpan Nazilli Motonaz Motosiklet Grubu üyesi Şakir Tamer (55), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 12:52 Son Güncelleme: 19.10.2020 12:55 ABONE OL
Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu!

Şakir Tamer, dün saat 11.00 sıralarında bir grup motosiklet tutkunu ile Aydın'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıktı. Emekli muhasebeci Tamer, Aydın- İzmir Otoyolu Havayolu Kavşağı'na geldiklerinde, 09 ABJ 346 plakalı motosikletiyle virajı alamayıp, bariyerlere çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Tamer, arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tamer, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Tamer'in ölümü yakınları, motosiklet tutkunu arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu!
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