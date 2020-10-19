Umutcan ağabeyine ‘umut’ oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde yaşayan Atilla ve Tuğba Kebapçı çiftinin iki çocuğundan biri olan Furkan, doğuştan 'Akdeniz Anemisi' olarak dünyaya geldi. Ancak derdinin devasını başucunda buldu. Furkan'a kardeşi Umutcan'ın iliği tam uydu.



Ayda bir kan alan Furkan, tedavi için gitmediği kapı kalmadı. Kemik iliği nakli bekleyen Furkan'ın imdadına 10 yaşındaki kardeşi Umutcan'dan yetişti. Adana'da bir hastanede tedavi altına alınan Furkan'a kardeşi Umutcan'dan kemik iliği nakli gerçekleşti.





Yapılan tedaviler sonrası kardeşi sayesinde hayata yeniden tutunduğunu söyleyen Furkan, kardeşi ile artık dışarı çıkıp oynayabileceğini ifade etti. Kardeşine teşekkür eden Furkan Kebapçı, "Kardeşime teşekkür ederim bana daha iyi yaşamam için can verdi. Her ay kan almaktan kurtulacağım artık ve normal insan gibi yaşayacağım. Yorulmayacağım koşup oynayacağım sevinçliyim" dedi.



Abisine umut olan Umutcan Kebapçı ise, "Abimin hep yanında olacağım. Benim ona umut olduğum gibi onunla birlikte hep birlikte olacağım" dedi.





Oğlunun sürekli kan aldığını ve zor süreçler yaşadığını ifade eden baba Atilla Kebapçı ise, "Umutcan abisine uygun doner sayesinde ilik nakli yapıldı ve hayat sevinci yaşadı. O güzel bir kardeş oldu abisine karşılık. Zor bir süreç yaşadı abisi ve nakil süreci başladı, soğukkanlı bir şekilde nakil işlemi gerçekleşti. Bugün daha iyiyiz ve daha da iyiye gideceğiz. İnsanlar kan ve ilik vermekten korkmasınlar. Bugün bir başka çocuğumuza insanlar umut olabilirler" diye konuştu.