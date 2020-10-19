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polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan bir araçta 6 kilo 572 gram eroin ve 2 kilo 810 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:04 ABONE OL
Van polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
Grup Amirliği, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Van'ın Başkale İlçesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 6 parça halinde 6 kilogram 572 gram Eroin maddesi, 4 parça halinde 2 kilogram 810 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak araç sürücüsü S.Y. ve yanında bulunan B.Y. adlı 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Van polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
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