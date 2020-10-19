Van polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele

Grup Amirliği, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Van'ın Başkale İlçesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 6 parça halinde 6 kilogram 572 gram Eroin maddesi, 4 parça halinde 2 kilogram 810 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak araç sürücüsü S.Y. ve yanında bulunan B.Y. adlı 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.