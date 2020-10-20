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12 yaşındaki Tuğba'ya saldıran pitbull köpekleri korku salmaya devam ediyor

Tehlikeli köpek ırklarından biri olan pittbull köpekleri sokak ve parklarda çocuklara saldırarak dehşet saçıyor. 'un Havza ilçesinde 12 yaşındaki Tuğba Kaplan, 3 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış ve küçük kız ağır yaralanmıştı. Mahallenin kabusu haline gelen o köpekler, tutuldukları evde korku salmaya devam ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:25 Son Güncelleme: 20.10.2020 10:29 ABONE OL
12 yaşındaki Tuğba'ya saldıran pitbull köpekleri korku salmaya devam ediyor

'un Havza ilçesinde 12 yaşındaki Tuğba Kaplan'ı ağır yaralayan pitbull cinsi 3 köpek, mahallelinin kabusu olmayı sürdürüyor. Köpekler, saldırının ardından günler geçmesine rağmen evin bahçesinde tutulurken, mahalle sakinleri sokağa çıkmaya korkar hale geldiklerini söylüyor.

12 yaşındaki Tuğba'ya saldıran pitbull köpekleri korku salmaya devam ediyor

Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'ndeki parkta oynayan Tuğba Kaplan, 7 Ekim tarihinde bitişikteki evin bahçesinde bulunan pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğradı. Parktaki vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaplan, hemen Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tuğba Kaplan'ın boynuna, koluna ve yüzüne toplam 60 dikiş atıldı. Tedavisi süren Kaplan'ın kolundaki dikişleri açıldı. Babası Metin Kaplan ile birlikte Havza Devlet Hastanesi'ne giden Tuğba'ya yeniden 4 dikiş atıldı. Korkudan pencereye dahi çıkamayan Tuğba Kaplan, yaşadığı o anları unutamıyor.

12 yaşındaki Tuğba'ya saldıran pitbull köpekleri korku salmaya devam ediyor

KÖPEKLER EVİN BAHÇESİNDE TUTULUYOR

Olayın ardından gözaltına alınan köpeklerin sahibi Yılmaz T., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 yaşındaki Tuğba'ya saldıran pitbull köpekleri korku salmaya devam ediyor

Küçük çocuğu ağır yaralayan pitbull cinsi 3 köpek ise mahallelinin kabusu oldu.

12 yaşındaki Tuğba'ya saldıran pitbull köpekleri korku salmaya devam ediyor

Köpekler, olayın ardından günler geçmesine rağmen evde tutulurken, mahalle sakinleri sokağa çıkmaya korkar hale geldi. Mahalleliler, köpeklerin alınmasını istiyor.

12 yaşındaki Tuğba'ya saldıran pitbull köpekleri korku salmaya devam ediyor

'KÖPEKLER BAHÇEDE DURUYOR'

Olaydan sonra hastane hastane dolaştıklarını ifade eden Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan, "2 haftadır kızım eziyetler çekiyor. Benim çocuğum artık dışarı çıkmaya korkuyor, çizgi filmlerde köpek görünce korkar hale geldi.

12 yaşındaki Tuğba'ya saldıran pitbull köpekleri korku salmaya devam ediyor

Bu süreçte her yere başvurdum, şikayetimi bildirdim ama herhangi bir gelişme olmadı. Köpekler hale evin bahçesinde duruyor, kimse bir şey de demiyor.

12 yaşındaki Tuğba'ya saldıran pitbull köpekleri korku salmaya devam ediyor

O köpekler oradan alınacak mı, kalacak mı, hiçbir şey bilmiyoruz. Benim kızımı bu hale getiren köpeklerle ilgili bir şey yapılmadı. Ben sadece bana yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

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12 yaşındaki Tuğba'ya saldıran pitbull köpekleri korku salmaya devam ediyor
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