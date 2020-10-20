5 kişi daha sahte içki kurbanı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Ahmet Güngör (48) sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca, ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güngör, kurtarılamadı. Nazilli'de de sahte alkolden zehirlenen Osman Özden (62), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özden'le birlikte sahte içki içen Orhan Öztürk (57) de 11 Ekim'de yaşamını yitirmişti. Kırklareli Lüleburgaz'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Selçuk B. (48), Zonguldak Ereğli'de ise Hasan A. (52) hayatını kaybetti. İzmir'de sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören Hayrettin Koçer (68) yaşamını yitirdi. 9 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 63'e yükseldi.Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marketten aldığı sahte içkiyi içen ve tedavi altına alınan bir kişi hayati tehlikeyi atlatamadı. Markette ve işletmecinin evinde yapılan aramada 239 litre etil alkol, 5 litre sahte ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Hatay Arsuz'da düzenlenen operasyonda da 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. Adana Kozan'da durdurulan bir araçta 200 litre sahte rakı ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da Beyoğlu, Maltepe, Sancaktepe ve Şişli başta olmak üzere 7 ilçede sahte içkiye karşı operasyon düzenlendi. Gaziosmanpaşa'da 700 şişe kaçak içki ele geçirildi.