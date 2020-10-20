AK Partili Çelik'ten HDP'li vekile tepki! "Bu aziz millet kimin satılmış olduğunu çok iyi biliyor”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere hakaret eden HDP'li vekil Remziye Tosun'a sert tepki göstererek, "Evladının kokusunu özleyen anneye 'satılmış' diyen Remziye Tosun, bu aziz millet kimin satılmış olduğunu çok iyi biliyor. Sen o yürekli annelere kurban olasın" dedi.





Öznur Çalık, Malatya'nın Kışla Caddesindeki esnafları gezerek, hayırlı ve bol kazançlar diledi. Çalık esnaf ziyareti sonrasında gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere hakaret etmesine sert tepki gösterdi. Çalık; "Diyarbakır HDP İl Binası önünde nöbet tutan evlatları dağa kaçırılmış ailelere, 'Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi' şeklinde hakaretlerde bulunan bu müfsit şahıs haddini iyice aşmıştır. Bu aziz millet kimin satılmış olduğunu çok iyi bilmektedir. Ben açıkça diyorum ki bu müfsit şahısa, sen o yürekli, onurlu ve dik duruşlu annelere kurban olasın" dedi.

"HER KONUYA YORUMU OLAN CHP'LİLER NEDEN SUSKUN?"

Çalık; "Her konuya yorumu olan CHP'nin sözcüleri ve yöneticileri HDP'li bu vekilin hadsiz sözlerine tek kelime edemiyorlar, etmeyecekler. Çünkü ortaklıklarına zarar gelir. Bu konuyla ilgili tek bir açıklama yapamayacaklar ama biz en değerli varlıklarını, evlatlarını eli kanlı bir terör örgütünden kurtarma mücadelesi veren annelerin ve ailelerin yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi inanıyoruz ki annelerin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecektir" diye konuştu.



