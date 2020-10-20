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lahmacunu duyan çok şaşırıyor!

Malatyalı restoran işletmecisi Ali Eren Çiçek, lahmacunda çok farklı bir yönteme başvurarak standartların dışına çıktı. Kıyma ile yapılan lahmacunu alabalığı kıyma haline getirerek hazırladı. lahmacun kulağa tuhaf gelse de işletmeci Çiçek, yiyenlerin beğendiğini dile getirdi. Çiçek aynı zamanda yaptığı açıklamada Alabalıklı lahmacun için patent başvurusunda bulunduğunu söyledi

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:03 Son Güncelleme: 20.10.2020 09:19 ABONE OL
Alabalıklı lahmacunu duyan çok şaşırıyor!

'da, restoran işleten ali eren çiçek, normalde et kıyma ile yapılan lahmacunun içine alabalığı kıyma haline getirip, koyarak satışa sundu. ürünün patentini almak için başvuruda bulunan çiçek'in alabalık lahmacunu vatandaşlardan yoğun rağbet görüyor.

Alabalıklı lahmacunu duyan çok şaşırıyor!

Balık restoranı işleten ve daha önce de yaptığı pizzanın patentini alan Ali Eren Çiçek, kıyma et, sebze ve çeşitli baharatlarla yapılan lahmacunun içine et kıyma yerine alabalık koyarak farklı bir lezzet ortaya çıkardı.

Alabalıklı lahmacunu duyan çok şaşırıyor!

Kiremitte, ızgarada ve kızartma halinde pişirilen alabalık yedikleri restoranda, yapılan lahmacun, duyanları şaşırttı.

Alabalıklı lahmacunu duyan çok şaşırıyor!

Restoran işletmecisi Çiçek, yiyenlerin beğendiği alabalık lahmacunun patentini alması almak için başvuruda bulundu.

Alabalıklı lahmacunu duyan çok şaşırıyor!

' LAHMACUNUN TADINI MERAK EDİYORLARDI'

Ali Eren Çiçek, müşterilerinin görüşleri doğrultusunda alabalıklı lahmacun yapma kararı aldıklarını belirterek, "Sürekli alabalıklı lahmacunun tadını merak ediyorlardı. Bundan ötürü deneyelim dedik.

Alabalıklı lahmacunu duyan çok şaşırıyor!

Müşterilerimizin damak tadına sunduk ve beğeni aldık. Zamanla daha çok beğenildikçe menümüze de koymayı düşünüyoruz.

Alabalıklı lahmacunu duyan çok şaşırıyor!

Daha önce pizzanın patentini almıştık şimdi de alabalıklı lahmacunun patentini almak için başvuruda bulunduk" dedi.

Alabalıklı lahmacunu duyan çok şaşırıyor!

Çiçek, kentte ilgi gören lezzeti; alabalık, domates, biber, sarımsak ile elde ettikleri karışımı ince hamur üzerinde 10 dakika odun ateşinde pişirerek hazırladıklarını kaydetti.

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Alabalıklı lahmacunu duyan çok şaşırıyor!
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