Kasım 2020 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri (celp ve sevk tarihleri) açıklandı mı?

E Devlet üzerinden açıklanacak olan askerlik yerleri için adaylar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Kasım celbi yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak edenler tarihlere yönelik araştırmalarını sürdürürken gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'na çevirdiler. Bu bağlamda; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri açıklandı mı, tarih belli mi?
Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak olup vatani görevini yerine getirecek asker adayları tarafından araştırılan konular arasında yerini alıyor. Haberimizin içerisinden Kasım celbi askerlik yerleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
CELP VE SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim
2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020