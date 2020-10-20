Kasım 2020 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri (celp ve sevk tarihleri) açıklandı mı?

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Kasım 2020 celbi ne zaman açıklanacak? (celp ve sevk tarihleri) açıklandı mı?

Vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar ile ilgili araştırmalarına başladılar. TSK bünyesinde silah altına yatacak olan binlerce aday, Kasım 2020 celp ve sevk tarihlerini öğrenmek istiyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaları yakından takip eden binlerce asker adayı için; ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri için tarih belli mi?

Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:51 Son Güncelleme: 20.10.2020 10:51 ABONE OL
Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

E Devlet üzerinden açıklanacak olan için adaylar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Kasım celbi yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak edenler tarihlere yönelik araştırmalarını sürdürürken gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'na çevirdiler. Bu bağlamda; ne zaman açıklanacak? Kasım 2020 celbi , tarih belli mi?

ASKERLİK YERLERİ – KASIM CELBİ 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak olup vatani görevini yerine getirecek asker adayları tarafından araştırılan konular arasında yerini alıyor. Haberimizin içerisinden Kasım celbi askerlik yerleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? Kasım 2020 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

CELP VE SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020

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Kasım 2020 celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri (celp ve sevk tarihleri) açıklandı mı?
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