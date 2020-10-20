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'da ''den 2 ölüm daha

'da, Metin Tekeli (68) ve Hasan Topal (56), içtikleri sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 23:27 ABONE OL
Aydın'da 'sahte içki'den 2 ölüm daha

Aydın'da Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan Metin Tekeli, iddiaya göre geçen cumartesi sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan Tekeli, yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesini öğle saatlerinde kaybetti.
Ayrıca, Kuşadası Karova Mahallesi'nde sahte içki içtiği ileri sürülen Hasan Topal da fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

8 GÜNDE 7 KİŞİ ÖLDÜ
Öte yandan iki kişinin daha ölümüyle, kentte 12 Ekim'den bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

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Aydın'da 'sahte içki'den 2 ölüm daha
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