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'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5 oldu

'da nedeniyle hastaneye kaldırılan Süleyman Öçalan (64) yaşamını yitirdi. İl genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 14:04 ABONE OL
Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5 oldu

İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan belediyeden emekli evli ve 2 çocuk babası Süleyman Öçalan, dün gece sahte alkol nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öçalan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak saat 04.00 sularında hayatını kaybetti.

Son ölüm olayı ile birlikte Aydın il genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5 oldu
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