Batmanlı kadın girişimci iki milyon solucanla gübre üretiyor

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan kadın girişimci Suzan Kılıç, bir apartmanın zemin katında kurduğu solucan çiftliği ile aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kılıç'ın kurduğu solucan gübresi çiftçiliğinde, 6 ayda 1 buçuk ton organik solucan gübresi elde ediyor.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı bölümünden mezun olan Suzan Kılıç, eğitim aldığı alanda atanamayınca eşi Bülent Kılıç ve ailesinin desteğini alarak 100 bin kırmızı Kaliforniya Solucanı ile çiftlik kurdu. Zamanla işi öğrenen kadın girişimci Kılıç, 100 bin solucanla başladığı çiftliğinde bu sayıyı zamanla 2 milyona çıkarttı. Kılıç, 2 milyon solucanla 6 ayda 1,5 ton gübre paketlenerek çiftçilere satılıyor.

FİKRİ KOSGEP KURS HOCASI VERDİ



Yaklaşık iki yıl önce KOSGEP kurs hocasının solucan gübresi üretme işini önerdiğini söyleyen kadın girişimci Kılıç, "İki yıl önce KOSKEP kursuna katıldığımda kurs hocam bana solucan gübresi üretme işini önermişti. Yaklaşık bir yıl araştırma yaptım ve organik solucan gübresi hakkında bilgi sahibi oldum. Eşimle birlikte yaptığımız araştırma sonucu solucan çiftliği kurmaya karar verdik. Eşimin desteği ve ailemin desteği ile bu işe girdim. Başlangıçta 100 bin solucan sayımız şimdi 2 milyonu aştı" dedi.

SOLUCAN GÜBRESİ, TORAK VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde her geçen gün organik olmayan kimyasal gübrelerin kullanılması yüzünden toprağın verimlilik kaybettiğine dikkat çeken kadın girişimci Kılıç, organik solucan gübresinin toprağın verimliğini arttırdığını aktardı. Kılıç, "Bitki tarafından kullanılmayan fosfor, potasyum, demir gibi bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Kısa sürede daha fazla verim ve gübre toprağa karıştığında, toprak bitki besin maddeleri yönünden zenginleşir ve verimliliği artar. Bitkiyi hem besliyor hem de koruyor. Solucan gübresi ayrıca bitkinin büyüme hızını arttırır. Çiftçilerimize solucan gübresini öneriyoruz" şeklinde konuştu.