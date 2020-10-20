Bıçakladığı avukatın bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan yakalandı

15 Ekim günü saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşanan olay bir avukatın gözünü kaybetmesine neden oldu. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen avukat, hemen ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen sol gözü görme yetisini kaybetti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ferdi Ö.'yü bugün akşam saatlerinde yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.