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Bıçakladığı avukatın bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan yakalandı

'nın Akşehir ilçesinde evinin apartman girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Avukat Asilcan Tuzcu, uğradığı saldırı nedeniyle sol gözünde görme yetisini kaybetti. Avukat Tuzcu'ya saldıran Ferdi Ö, bugün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 23:58 Son Güncelleme: 21.10.2020 00:08 ABONE OL
Bıçakladığı avukatın bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan yakalandı

15 Ekim günü saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşanan olay bir avukatın gözünü kaybetmesine neden oldu. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen avukat, hemen ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen sol gözü görme yetisini kaybetti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ferdi Ö.'yü bugün akşam saatlerinde yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bıçakladığı avukatın bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan yakalandı
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