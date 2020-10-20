Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? 20 Ekim 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

Ülkemizde anlık olarak gerçekleşen küçük ve büyük ölçekli sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi ile yayınlanırken vatandaşlar hissettikleri sarsıntıların şiddetini, yerini ve derinliği gibi tüm detaylarını öğrenmek adına "Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi sorularına yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte Kandilli ve AFAD'tan gelen son dakika deprem haberleri ve tüm detaylar…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN OLDU? KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Ülkemizde özellikle son dönemde çeşitli birçok ilimizde küçük ve büyük çapta birçok sarsıntı yaşanmaya devam ederken vatandaşlar bu kapsamda Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanmakta olan son depremler listesini yakından takip ediyor. Anlık olarak paylaşılan bu listede yaşanan depremin şiddeti, saati, derinliği ve yeri gibi tüm detaylar yer alıyor. Öte yandan her gün yüzlerce kişi "Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi sorulara internet aracılığı ile yanıt arıyor…