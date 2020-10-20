Dünyanın yüzde 3’ü ilk dozda aşılanacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcülüğü, Kovid-19 aşısının üretimine ilişkin SABAH'a, "Hedef, 2021'de dünyaya 2 milyar aşı dozu, ülkelere 245 milyon tedavi kürü ve 500 milyon tanısal test sağlayarak, pandeminin akut aşamasını sona erdirmek" açıklamasını yaptı. Aşının üretimiyle birlikte virüsten kurtulma konusunda iyimser olduklarını dile getiren sözcülük, şunları kaydetti: "Geliştirilmekte olan 190'dan fazla aşı adayı var. 42'si klinik geliştirme aşamasında, 10'u faz 3 denemelerinde bulunuyor. Faz 3 denemelerinin ilk sonuçları aralıkta alınacak. Aşı tahsisinin 1. aşamasında, tüm ülkeler, nüfusun yüzde 3'ünü kapsayana kadar ilk doz dilimi alacak. Güvenilir Kovid-19 aşısına hâlâ aylar var. Çok sayıda insana ulaşması daha da uzun sürecek." Bu arada DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgın için "Kış geldiğinde, birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz" uyarısında bulundu.