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Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...

Dün Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan fırtınada 27 yaşındaki Gülseren Çiçek, sığındığı otobüs durağının altında kalarak yaşamını yitirmişti. Genç kadının ölümünün ardından ortaya çıkan detaylar yürekleri dağladı. Gülseren Çiçek, memleketi 'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Gülseren'in eşi Mehmet Çiçek, yaptığı açıklamada Gülseren'in tüp bebek tedavisi gördüğünü, olay anında kendisini arayıp "Ben ölüyorum. Gel beni kurtar' dedikten sonra sesinin kesildiğini söyledi. Durağın bağlantısında ihmal olduğunu ifade eden acılı eş "1 tonluk durak 2 tane parke taşına bağlanmış, dava açacağım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 15:16 Son Güncelleme: 20.10.2020 15:37 ABONE OL
Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dün otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalıp yaşamını yitiren Gülseren Çiçek (27), memleketi 'in Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi. Gülseren Çiçek'in tüp bebek tedavisi gördüğü, otobüsle doktora gitmek için durakta beklediği ortaya çıktı. Mehmet Çiçek (25), olayın ardından eşinin kendisini aradığını ifade ederek, "Ben ölüyorum. Gel beni kurtar' dedi. Sesi kesildi" diye konuştu.

Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün öğle saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu ile birlikte etkili olan fırtına sırasında otobüs bekleyen Gülseren Çiçek, üzerine durağın devrilmesi sonucu demir profillerin altında kaldı.

Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...

Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Gülseren Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Çiçek'in cenazesi toprağa verilmek üzere, memleketi 'in Kızıltepe ilçesine gönderildi. Gülseren Çiçek, kırsal Öğrencik Mahallesi'ne gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede, Çiçek'in annesi Fehime Topçul, fenalık geçirdi.

Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN DOKTORA GİDİYORMUŞ

Gülseren Çiçek'in tüp bebek tedavisi için doktora gitmek üzere yola çıktığı, otobüs beklerken de üzücü olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...

'BEN ÖLÜYORUM, GEL BENİ KURTAR DEDİ'

Olayı anlatan acılı eş Mehmet Çiçek, tüp bebek tedavisi gördükleri için eşinin doktor randevusu olduğunu belirterek, "Yanıma gelecekti. Beni aradı. 'Geleyim mi?' dedi. Ben de 'gelemiyorsan, ben seni alayım' dedim. Otobüs durağında beklediğini, kendisinin geleceğini söyledi. Telefonu kapattım. Bir iki dakika sonra tekrar aradı. Havanın bozduğunu ve karardığını söyledi. Eve gitmesini söyledim. 'Rüzgar beni sürüklüyor, gidemem' dedi.

Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...

Ondan sonra 'taşlara tutun, ben seni almaya geleceğim veya birini göndereceğim' dedim. Evi aradım telefonu açan yok. Bir yere saklandığını ve beni beklediğini söyledi. Ondan sonra 'ben ölüyorum. Gel beni kurtar' dedi ve sesi kesildi. Gittim, durağın altında kalmıştı. Fotoğraflarda da gösterdiğim gibi 1 tonluk durağı 2 tane parke taşına bağladıkları için, ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Elimden geleni yapacağım" dedi.

Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...

'BU KEZ OLACAK GİBİYDİ'

Eşinin 2,5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü ifade eden Mehmet Çiçek, "Bu da tam olumlu bir tedaviydi. Sonuçlara baktık, bu kez olacak gibiydi. O sevinçle bekliyorduk.

Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...

Hatta 'sen yorulma geleyim seni alayım' dedim. O da 'yok ben bekliyorum' dedi. 20- 25 dakika falan otobüs bekledi. 5 dakikada gelmesi gereken otobüs, 25 dakikada geldi. Randevu almıştık, hayallerimiz yarıda kaldı" diye konuştu.

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Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...
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