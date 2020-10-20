Durağın altında kalarak yaşamını yitiren Gülseren, tüp bebek tedavisi görüyormuş...

Ondan sonra 'taşlara tutun, ben seni almaya geleceğim veya birini göndereceğim' dedim. Evi aradım telefonu açan yok. Bir yere saklandığını ve beni beklediğini söyledi. Ondan sonra 'ben ölüyorum. Gel beni kurtar' dedi ve sesi kesildi. Gittim, durağın altında kalmıştı. Fotoğraflarda da gösterdiğim gibi 1 tonluk durağı 2 tane parke taşına bağladıkları için, ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Elimden geleni yapacağım" dedi.



