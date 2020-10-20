Fındık kremalı katmer tarifi ve malzemeleri: Masterchef Fındık kremalı katmer nasıl yapılır?

TV8 ekranlarının lezzet yarışması Masterchef'te bugün Fındık kremalı katmer yapılıyor. Son dönemlerde ilgi gören Fındık kremalı katmer tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan hamurlu tatlılar menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Katmer sevenler için merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef Fındık kremalı katmer nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Fındık kremalı katmer tarifi!
Hamur işi lezzetleri arasında yer alan Fındık kremalı katmer tarifi ve yapılışı şu şekilde,
MALZEMELER
4 adet yufka
3 paket bitter çikolata
2 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı süt
2 çorba kaşığı toz şeker
1 su bardağı çekilmiş ceviz ya da fındık
Yufkalardan birini düz bir zemine serip eritilmiş tereyağı ve süt karışımı ile ıslatın. Üzerine biraz toz şeker ve ceviz ya da fındık serpin. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin. Daha sonra yufkayı dikdörtgen şeklinde katlayın. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Dilimleyip pudra şekeri serperek servis yapın.
Katmeri fırınlamanın yanı sıra kızartarak da pişirebilirsiniz.