Fındık kremalı katmer tarifi ve malzemeleri: Masterchef Fındık kremalı katmer nasıl yapılır?

TV8 ekranlarının lezzet yarışması Masterchef'te bugün Fındık kremalı katmer yapılıyor. Son dönemlerde ilgi gören Fındık kremalı katmer tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan hamurlu tatlılar menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Katmer sevenler için merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef Fındık kremalı katmer nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Fındık kremalı katmer tarifi!

FINDIK KREMALI KATMER NASIL YAPILIR? FINDIK KREMALI KATMER TARİFİ

Hamur işi lezzetleri arasında yer alan Fındık kremalı katmer tarifi ve yapılışı şu şekilde,