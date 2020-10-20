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kremalı katmer tarifi ve malzemeleri: Masterchef nasıl yapılır?

Masterchef yeni bölümleriyle ekrana gelirken yapılan yemek ve tatlılar merak ediliyor. Yayınlanan son bölümde jüri üyeleri Mavi ve kırmızı takım kremalı katmer ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli katmer tarifleri arayanlar için Masterchef nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 20.10.2020 22:26 ABONE OL
Fındık kremalı katmer tarifi ve malzemeleri: Masterchef Fındık kremalı katmer nasıl yapılır?

TV8 ekranlarının lezzet yarışması Masterchef'te bugün kremalı katmer yapılıyor. Son dönemlerde ilgi gören tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan hamurlu tatlılar menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Katmer sevenler için merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan kremalı katmer nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? !

FINDIK KREMALI KATMER NASIL YAPILIR? FINDIK KREMALI KATMER TARİFİ

Hamur işi lezzetleri arasında yer alan Fındık kremalı katmer tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Fındık kremalı katmer tarifi ve malzemeleri: Masterchef Fındık kremalı katmer nasıl yapılır?

FINDIK KREMALI KATMER TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 adet yufka

3 paket bitter çikolata

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı çekilmiş ceviz ya da

Fındık kremalı katmer tarifi ve malzemeleri: Masterchef Fındık kremalı katmer nasıl yapılır?

YAPILIŞI

Yufkalardan birini düz bir zemine serip eritilmiş tereyağı ve süt karışımı ile ıslatın. Üzerine biraz toz şeker ve ceviz ya da serpin. Benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin. Daha sonra yufkayı dikdörtgen şeklinde katlayın. Diğer yufkalara da aynı işlemleri uygulayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Dilimleyip pudra şekeri serperek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Katmeri fırınlamanın yanı sıra kızartarak da pişirebilirsiniz.

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Fındık kremalı katmer tarifi ve malzemeleri: Masterchef Fındık kremalı katmer nasıl yapılır?
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