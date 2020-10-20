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Harem’de üç daha ziyarete açıldı

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Harem’de üç yeni bölüm daha ziyarete açıldı
Topkapı Sarayı Harem-i Hümayun'da bulunan üç yeni bölüm, restorasyonların sona ermesinin ardından ziyarete açıldı. Sarayın en çok merak edilen mekânları arasında olan Valide Taşlığı, Ocaklı ve Çeşmeli Sofa, salı dışında her gün ziyarete açık olacak. 2014'ten beri devam eden çalışmaların ardından açılan bölümler hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, "Harem bölümüne ayrı biletle giriliyor. Ziyaret alanları oldukça kısıtlıydı ancak restorasyonu tamamlanan bu bölümlerle ziyaretçiler Harem'e ilişkin oldukça fazla alan görmeye başladılar" dedi.
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Harem’de üç yeni bölüm daha ziyarete açıldı
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