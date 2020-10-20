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ve malzemeleri: Masterchef Dana ?

Ekranların ilgiyle takip edilen lezzet yarışması Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım bu akşam haşlama ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli haşlama tarifleri arayanlar için Masterchef Dana , malzemeleri nelerdir? İşte Dana ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 20.10.2020 22:42 ABONE OL
Haşlama tarifi ve malzemeleri: Masterchef Dana haşlama nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Her ana yemekte revaçta olan ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan et yemeği menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Et yemeğinin merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef Dana , malzemeleri nelerdir? tarifi!

HAŞLAMA TARİFİ NASIL YAPILIR? HAŞLAMA TARİFİ TARİFİ

Ana yemek lezzetleri arasında yer alan ve yapılışı şu şekilde,

Haşlama tarifi ve malzemeleri: Masterchef Dana haşlama nasıl yapılır?

DANA HAŞLAMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELERİ

750 gram dana veya kuzu eti

4 adet patates

2-3 adet havuç

3 adet soğan

6 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Haşlama tarifi ve malzemeleri: Masterchef Dana haşlama nasıl yapılır?

DANA HAŞLAMA YAPILIŞI

Eti iri olacak şekilde doğrayın. Tencereye alarak üzerine su ekleyin ve orta ateşte pişirin. Patatesi, havuç ve soğanın kabuklarını soyduktan sonra iri küpler halinde doğrayın. Et yumuşayınca sebzeleri ve baharatları ekleyin. Dilerseniz 1 adet limonun suyunu da ilave edebilirsiniz. Sebzeler pişince ocaktan alın. Üzerine karabiber serperek servis edin

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Haşlama tarifi ve malzemeleri: Masterchef Dana haşlama nasıl yapılır?
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