Haşlama tarifi ve malzemeleri: Masterchef Dana haşlama nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Her ana yemekte revaçta olan haşlama tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan et yemeği menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Et yemeğinin merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef Dana haşlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Dana haşlama tarifi!
Ana yemek lezzetleri arasında yer alan dana haşlama tarifi ve yapılışı şu şekilde,
MALZEMELERİ
750 gram dana veya kuzu eti
4 adet patates
2-3 adet havuç
3 adet soğan
6 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Eti iri olacak şekilde doğrayın. Tencereye alarak üzerine su ekleyin ve orta ateşte pişirin. Patatesi, havuç ve soğanın kabuklarını soyduktan sonra iri küpler halinde doğrayın. Et yumuşayınca sebzeleri ve baharatları ekleyin. Dilerseniz 1 adet limonun suyunu da ilave edebilirsiniz. Sebzeler pişince ocaktan alın. Üzerine karabiber serperek servis edin