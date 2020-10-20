Hayvan suçlarının amansız takipçileri!

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlükleri kısa bir süre önce kuruldu. Ülkenin genelinde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlükleri'nde çalışan polislerin hepsi gönüllülerden oluşuyor.

VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNLARI DA VAR

İçlerinde veterinerlik fakültesi ya da ziraat fakültesi mezunları da var. Çevreyle bağlantılı çalışacak olan hayvan polisleri yaralı gördükleri hayvanlara acil müdahalede bulunuyor. Hatta tehlikeli hayvan kategorisine giren hayvanlarla ilgili işlemler yaparak hem insanların hem de hayvanların güvenliğini sağlıyor.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarda görev yapacak olan ekipler,

hayvanları zehirleyenden hayvanları pornografik yayınlarda kullananlara, kumar için hayvan dövüştürenlerden hayvanları öldürenlere kadar birçok suçta aktif olacak.

Hayvanlara yapılan suçlar dışında hayvan polisleri, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için bulundukları bölgelere su ve mama bırakacağı da belirtiliyor.

LOGO ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün logosu da özel olarak tasarlandı. Logosunda at, köpek, kedi ve onları koruyan bir el var. Doğayı andıran bir de filiz logoya dâhil edildi. Özel tasarım kıyafetleri de doğayla bağlantılı olarak belirlendi. Hayvan polislerinin araçları da çevre ve hayvanlar düşünülerek tasarlandı.

UYGULAMANIN ADI "HAYDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından da Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlükleri'nin duyurusu da yapıldı. EGM'nin Twitter hesabından, "Araçlarımız hazır, biz göreve hazırız. Sizler de doğamıza ve hayvanlara karşı yapılan en ufak kötülükte #HAYDİ uygulamasıyla bize ulaşın. Unutmayın. Doğayı ve hayvanları koruyacak güç ellerimizde" denildi.

Aynı zamanda "Şimdi indir, can dostlarımızın yanında ol, hayvan hakları için tek dokunuş yeter Haydi!" sloganıyla tanıtılan Haydi isimli aplikasyonla Hayvan Polislerine ulaşmak mümkün.