Izgara bonfile tarifi ve malzemeleri: Masterchef Izgara Bonfile nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında Masterchef yeni bölümleriyle ekrana gelirken ızgara bonfile tarifi merak edildi. Yayınlanan son bölümde Mavi ve kırmızı takım Izgara bonfile ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli ızgara tarifleri arayanlar için Masterchef Izgara bonfile nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Izgara bonfile tarifi ve malzemeleri
Akşam yemeği lezzetleri arasında yer alan Izgara bonfile tarifi ve yapılışı şu şekilde,
MALZEMELER
400 gram bonfile
1 çay bardağı zeytinyağı
2 dal taze biberiye
Servis için:
Sebze garnitürleri
BONFİLEYİ düz bir kaba yerleştirin. Üzerine zeytinyağını döküp biberiyeyi yerleştirin. Bu şekilde bir gün marine edin. Izgarada önlü arkalı pişirip sebze garnitürleriyle servis yapın
Bonfileyi, sulu ve lezzetli bir şekilde pişirmek için döküm ya da ızgara tava kullanın. Tavayı yağlamayın, önceden ısıtın ve yüksek ateşte, en az bir dakikadan önce kesinlikle eti ters çevirmeden pişirin.