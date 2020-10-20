Izgara bonfile tarifi ve malzemeleri: Masterchef Izgara Bonfile nasıl yapılır?

IZGARA BONFİLE TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Bonfileyi, sulu ve lezzetli bir şekilde pişirmek için döküm ya da ızgara tava kullanın. Tavayı yağlamayın, önceden ısıtın ve yüksek ateşte, en az bir dakikadan önce kesinlikle eti ters çevirmeden pişirin.