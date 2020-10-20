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tarifi ve malzemeleri: Masterchef ?

Masterchef'te bugün yarışmacılardan yapılması istendi. Akşam yemeklerinin sevilerek yenilen ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan hamurlu et menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Izgara sevenler için merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef , malzemeleri nelerdir? Izgara bonfile tarifi!

Giriş Tarihi: 20.10.2020 23:47 ABONE OL
Izgara bonfile tarifi ve malzemeleri: Masterchef Izgara Bonfile nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında Masterchef yeni bölümleriyle ekrana gelirken tarifi merak edildi. Yayınlanan son bölümde Mavi ve kırmızı takım Izgara bonfile ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli ızgara tarifleri arayanlar için Masterchef , malzemeleri nelerdir? İşte ve malzemeleri

IZGARA BONFİLE NASIL YAPILIR? IZGARA BONFİLE TARİFİ

Akşam yemeği lezzetleri arasında yer alan Izgara bonfile tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Izgara bonfile tarifi ve malzemeleri: Masterchef Izgara Bonfile nasıl yapılır?

IZGARA BONFİLE TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

400 gram bonfile

1 çay bardağı zeytinyağı

2 dal taze biberiye

Servis için:

Sebze garnitürleri

YAPILIŞI

BONFİLEYİ düz bir kaba yerleştirin. Üzerine zeytinyağını döküp biberiyeyi yerleştirin. Bu şekilde bir gün marine edin. Izgarada önlü arkalı pişirip sebze garnitürleriyle servis yapın

Izgara bonfile tarifi ve malzemeleri: Masterchef Izgara Bonfile nasıl yapılır?

IZGARA BONFİLE TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Bonfileyi, sulu ve lezzetli bir şekilde pişirmek için döküm ya da ızgara tava kullanın. Tavayı yağlamayın, önceden ısıtın ve yüksek ateşte, en az bir dakikadan önce kesinlikle eti ters çevirmeden pişirin.

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Izgara bonfile tarifi ve malzemeleri: Masterchef Izgara Bonfile nasıl yapılır?
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