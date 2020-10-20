Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Karabük İl Jandarma ve Eflani İlçe Jandarması ekipleri, Eflani'ye bağlı bir köyde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliyi suçüstü yakalamak üzere operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan A.D, S.T, A.K, B.C, E.O. ve S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.





Operasyon yapılan olay yerinde; 2 adet el telsizi, bir adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 19 adet fişek, 3 adet gaz maskesi, 2,5 kg amonyum nitrat gübre, bir adet el dürbünü, bir adet inşaat asansörü ve bir adet jeneratör ile çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildiği öğrenildi.



Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, "Emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla izinsiz kazı olayları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilecektir." denildi.