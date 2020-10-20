Kabine toplantısı saat kaçta bitecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bugün gerçekleşecek olan Kabine toplantısı gündeminde birçok önemli başlık yer alıyor. Masada olacak konuların başında Azerbaycan Ermenistan hattı yer alırken koronavirüs salgınında ülkemizin geldiği nokta ve bu durumda alınabilecek önlemlere ilişkin detaylar da masada konuşulacak konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kabine toplantısı saat kaçta bitecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte tüm detaylar…
Ermenistan ve Azerbaycan hattındaki gelişmelerle beraber gözler hem Doğu Akdeniz hem de Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına çevrilmiş durumda. Öte yandan salgının seyrine ilişkin yeni kararların da alınıp alınmayacağı merak konusu haline geliyor. Bu kapsamda Kabine toplantısı başlangıç ve bitiş saati ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.30'da başlayacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Gündemde neler olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yarın yapılacak. İşte masadaki konular | Video
Toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.
Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele de ele alınacak.
Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının gündeminde.
Karabağ'daki son durumun da ele alınacağı toplantıda, Azerbaycan ordusu'nun Ermenistan'a karşı mücadelesi de toplantıda değerlendirilecek.