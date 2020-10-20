Kabine toplantısı saat kaçta bitecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bugün gerçekleşecek olan Kabine toplantısı gündeminde birçok önemli başlık yer alıyor. Masada olacak konuların başında Azerbaycan Ermenistan hattı yer alırken koronavirüs salgınında ülkemizin geldiği nokta ve bu durumda alınabilecek önlemlere ilişkin detaylar da masada konuşulacak konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kabine toplantısı saat kaçta bitecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR? KABİNE TOPLANTISI SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Ermenistan ve Azerbaycan hattındaki gelişmelerle beraber gözler hem Doğu Akdeniz hem de Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına çevrilmiş durumda. Öte yandan salgının seyrine ilişkin yeni kararların da alınıp alınmayacağı merak konusu haline geliyor. Bu kapsamda Kabine toplantısı başlangıç ve bitiş saati ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor…