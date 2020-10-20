Kağıt yüklü konteynerde 220 kilo kokain yakalandı

Mersin Limanı'nda Brezilya'dan gelen bir gemideki kağıt yüklü konteynerde yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı.

Yapılan aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.