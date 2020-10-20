Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu? 20 Ekim 2020 Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede?

Kandilli ve son depremler listesi ile en son nerede oldu? 20 Ekim 2020 Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede?

Kandilli ve tarafından anlık olarak paylaşılmakta olan son depremler listesi her gün binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son dönemde ülkemizde çeşitli illerde gerçekleşmeye devam eden küçük çaplı sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken gün içerisinde birçok kişi " mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte Kandilli ve AFAD'tan gelen son dakika deprem haberleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:17 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:17 ABONE OL
Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? 20 Ekim 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

Ülkemizde anlık olarak gerçekleşen küçük ve büyük ölçekli sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve tarafından yayımlanan son depremler listesi ile yayınlanırken vatandaşlar hissettikleri sarsıntıların şiddetini, yerini ve derinliği gibi tüm detaylarını öğrenmek adına " mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi sorularına yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte Kandilli ve AFAD'tan gelen son dakika deprem haberleri ve tüm detaylar…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN OLDU? KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Ülkemizde özellikle son dönemde çeşitli birçok ilimizde küçük ve büyük çapta birçok sarsıntı yaşanmaya devam ederken vatandaşlar bu kapsamda Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanmakta olan son depremler listesini yakından takip ediyor. Anlık olarak paylaşılan bu listede yaşanan depremin şiddeti, saati, derinliği ve yeri gibi tüm detaylar yer alıyor. Öte yandan her gün yüzlerce kişi "Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi sorulara internet aracılığı ile yanıt arıyor…

Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? 20 Ekim 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN?

Ülkemizde vatandaşlar yaşanan son depremler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına araştırmalarını sürdürüyor. ülkesinde yaşamamız gerekçesiyle birçok ilimizde özellikle de son dönemde ufak çaplı sarsıntılar meydana gelirken bu depremleri hisseden kişiler " mi oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bu noktada Güncel deprem listesi için aşağıda yer alan linke tıklayabilir ve anlık takibi sağlayabilirsiniz...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? 20 Ekim 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

DEPREM ANINDA YAŞAM ÜÇGENİ OLUŞTURUN!

(ÇÖK-KAPAN-TUTUN)!

  1. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durulmalıdır.
  2. Okulda sınıfta ya da büroda sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
  3. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
  4. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa yanına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
  5. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap gibi) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
  6. Kısacası, güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖKÜNÜZ, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde KAPANINIZ, düşmemek için sabit bir yere TUTUNUNUZ.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu? 20 Ekim 2020 Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA