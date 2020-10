Kayınpederinin böbreği ile hem sağlığına hem kızına kavuştu

Aslıhan ve Şafak Aydın çiftinin en büyük hayali çocuk sahibi olmaktı. Doğal yollarla bebek sahibi olamayınca doktora giden Aslıhan Aydın, böbreklerinden birinin iflas ettiğini öğrendi. Anne olabilmek için her şeyi göze aldı. Tek böbrekle 17 yıl boyunca 7 kez hamile kaldı ama bebeklerini kucağına alamadan kaybetti. 4 kez tüp bebek tedavisi gördü, 2 kez aşılama yaptırdı ancak hepsi hüsranla sonuçlandı. İkinci böbreğini de kaybetmek üzereyken 2013'te kayınpederinden nakledilen böbrekle hayata tutundu. Nakil sonrası Aydın'a kişiselleştirilmiş tüp bebek tedavisi uygulandı ve çift geçtiğimiz aylarda kızları 'Elif Sare'yi kucağına aldı. Aslıhan Aydın, "Anne olabilmek için her şeyi göze aldım. Kızım doğunca her şey daha da anlam kazandı" diye konuştu.