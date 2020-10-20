Kazada iki arkadaşın bacakları koptu

İstanbul Kartal'da D-100 karayolunda seyir halinde bulunan Ahmet Kaan Aksu'nun kullandığı lüks otomobil, sabah yağış nedeniyle ıslanan yolda kayarak bariyerlere çarptı. Bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yanındaki arkadaşı Emirhan Karaca'nın bacaklarını kopardı. Kazanın ardından olay yerinde can pazarı yaşandı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi 45 dakika boyunca iki arkadaşı sıkıştıkları yerden kurtarmaya çalıştı. Ekipler bir yandan da kopan uzuvları toplamak için seferber oldu. Zamanla yarış başladı. Ancak korkulan oldu. Gençlerin bacakları kurtarılamadı. Ahmet Kaan Aksu ve Emirhan Karaca'nın tedavileri sürüyor.