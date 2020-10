Kovid’e yapay zekâlı analiz

SABAH, İstanbul'da en büyük koronavirüs laboratuvarı olan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvara girdi ve adeta bir virüs avcısı gibi iz süren kahraman sağlıkçıların çalışmalarına ortak oldu. Günlük 8 binin üzerinde test yapılan laboratuvarda, sonuçlar Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zekâ programı ile analiz ediliyor.







Uluslararası laboratuvar hizmeti veren hastanenin Başhekim Yardımcısı ve İstanbul Laboratuvarlar Koordinatörü Uzm. Dr. Cemal Kazezoğlu, "Büyük bir titizlikle çalışıyoruz. İstanbul Katar Konsolosluğu da kendi vatandaşlarının testi için burayı seçti. Her gün 200 Katarlı'nın testini yapıyoruz. Ayrıca asker taramaları, cezaevi taramaları ve Bakanlığın sürü bağışıklığı taramalarının tamamı burada yapıldı" dedi.







100 BİNİN ÜZERİNDE VERİ

Hastaneye koronavirüs şüphesi ile başvuran hastalar önce koronavirüs triyaj alanında değerlendiriliyor. PCR (Kovid-19) testi yapılması gereken vakalar, test alanına alınıyor. Büyük bir titizlikle kabin içinde hastaların burun ve boğazından sürüntü örnekleri alınıyor. Hastanede yurt dışına çıkacak yolculara şart koşulan PCR testinin yaptırılması için başka bir alan oluşturulmuş. Burun ve boğazdan ince bir çubuk vasıtasıyla tüpün içine alınan sürüntü numunesi laboratuvara ulaştırılıyor.







Burası İstanbul'un en büyük test kapasiteli laboratuvarı. 5'i uzman 40 teknikerin görev yaptığı laboratuvarda, numuneler önce kabul alanına alınıyor. Ardından izolasyon alanına geçiliyor. Burada çalışan sağlıkçılar, dünyanın korktuğu virüse en yakın mesafeden bakıyor. Kirli alan olarak tanımlanan alan her iki saatte bir ultraviyole ışın ile temizleniyor. Çıkan sonuçlar yapay zekâ programına yükleniyor. Bu yapay zekâ Türk mühendislerin geliştirdiği bir sistem. Aynı anda 100 binin üzerinde veri datasını karşılaştırabiliyor. Sonuç 24 saat içinde vatandaşa ulaştırılıyor.







KATARLILAR'IN DA TERCİHİ

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cemal Kazezoğlu, kentteki 15 laboratuvardan sorumlu. Dr. Kazezoğlu "Günlük 8 bin test yapılıyor. Salgın başladığından bu yana laboratuvarda 1 milyonu aşkın testin izi sürüldü" dedi. Dr. Kazezoğlu, çalışmalarındaki titizliğin İstanbul Katar Konsolosluğu'nun da dikkatini çektiğini belirterek "Katarlılar testlerini bizim hastanemizde yaptırıyor. Her gün 200 Katarlı'nın testini biz yapıyoruz" diye konuştu. Dünyanın korktuğu virüse en yakından bakan sağlıkçılar SABAH'a şunları anlattı:

Dr. Selen Kömürcü (Laboratuvarın Sorumlusu Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı): Bize ulaşan her numuneye, kendi yakınımızın numuneleri gibi bakıp, en kısa sürede testin sonucunu ortaya çıkarıyoruz. Onların test sonuçlarını beklerken hissettiklerini anlıyoruz.

Arzu Tanrıverdi (Laboratuvar Teknikerlerinin Sorumlusu): Son derece güçlü ekipmanlarla çalışılıyor. Dünyanın korktuğu virüse yakından bakmak ürkütücü. Ama o kadar kutsal bir görev yapıyoruz ki tüm tedavi testin sonucuna göre şekilleniyor.

İrem Uysal (Laboratuvar Teknikeri): Ben de pozitif çıktım. Testimin sonucunu beklerken büyük bir korku hissettim. Bu nedenle hastaların ne hissettiğini anlıyorum.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Kocataş, laboratuvarın haricinde polikliniklere salgın başladığından bu yana 96 bin koronavirüs şüphelisinin başvurduğunu belirterek "4 binin üzerinde koronavirüs hastasını tedavi ettik" dedi.







BİZ DE TEST YAPTIRDIK

Arkadaşımız Gül Kireklo'nun sürüntü örnekleri alınıp laboratuvara gönderildi. Sonuç negatif çıktı.

