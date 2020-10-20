Koyunları taşıyan uçak acil iniş yapınca...

Türkiye'den Katar'a koyun taşıyan kargo uçağı motoru durunca Tahran'a acili iniş yaptı. Uçaktan indirilen koyunlara uçak tamir edilene kadar havalimanı çalışanları baktı.



Avherald sitesinde ye alan habere göre: 17 Ekim günü İran Havayolları'na ait Adana-Doha seferini yapan ve canlı koyun taşıyan Boeing 747 tipi kargo uçağı seyir halindeyken motorlarından biri durdu.

Bunun üzerine uçağın pilotları yakınlarında bulundukları Tahran İmam Humeyni Havalimanı'na acil iniş yaptı. Motoru arızalanan uçağın yerine başka uçak verilememesi ve motor tamirinin uzun sürmesi üzerine koyunlar uçaktan indirildi.

Koyunlar için havalimanı içinde oluşturulan bölümün etrafı konteynerlerle kapatılarak ağıl haline getirildi. Uçak tamir edilene kadar yaklaşık 63 saat boyunca bu alanda kalan koyunların havalimanı görevlileri tarafından bakıldı. Koyunlar uçağın onarımdan sonra tekrar uçağa yüklenerek Tahran'dan Doha'ya doğruya götürüldü