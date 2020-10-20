Küçük Hatice'yi kaçırıp tecavüz ettiğini itiraf etmişti! 8 yıl sonra ortaya çıkan vahşette son dakika gelişmesi...

DOKU ÖRNEKLERİ UYUŞUNCA YAKALANDI

İzmir'de, 19 Eylül 2020 Cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli Koçer'den alınan örnekler ise 8 yıl önce öldürülen Hatice Çiftçi'nin tırnakları ile boğulduğu ipten alınan doku ve sperm örnekleriyle uyuştu. Gözaltına alınan Koçer, olaydan 4 gün önce yağmurlu bir günde etüt merkezinden çıkan Hatice Çiftçi'yi görüp, ıslanmaması için aracına alarak, evlerinin yakınına bıraktığını, olay günü de aracıyla köy yoluna gidip, zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunduğunu, ağlayınca da çantanın ipiyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Koçer, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Veli Koçer'in, 2007'de Antalya'da yaşarken 17 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu ve İzmir'e kaçtığı, daha sonra da Akşehir'e gelip, sanayide işçi olarak çalışmaya başladığı belirlendi. 2012'de Hatice'yi öldüren Koçer'in yeniden Antalya'ya döndüğü, tam bir yıl sonra 21 Aralık 2013'te de bir kadına cinsel saldırıda bulunup, İzmir'e kaçtığı tespit edildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Koçer'in, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan da 16 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan Koçer, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Koçer, savunmasını yazılı olarak vermek istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekim tarihine erteledi.

Duruşmaya katılan anne Pakize Çiftçi, adliye çıkışında başka annelerin de ağlamaması için cezaların artırılmasını istedi.