Kumluca’daki fırtına 1 can aldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bir kadın hayatını kaybetti. Kumluca'da dün öğle saatlerinde yağan dolu, bazı seralarda zarara sebep oldu. Fırtınayla birlikte gelen ve kısa sürede tüm ilçeyi etkisi altına alan dolu yağışı sebebiyle iki caminin minaresi yıkılırken, seralar da zarar gördü. Bazı işyerlerinin de çatısı hasar gördü. Kumluca-Finike karayolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek (28) fırtına sebebiyle üzerine devrilen durağın altında kaldı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Antalya Valiliği yaptığı yazılı açıklamada fırtına nedeniyle ayrıca 5 vatandaşın yaralandığını, enerji nakil hatlarında hasar oluştuğunu, bazı yolların da geçici olarak trafiğe kapandığını bildirdi.