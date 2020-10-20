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ve malzemeleri: sırtı nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarının lezzet yarışması Masterchef’te bu akşam yarışmacılardan Kuzu sırtı yapmaları istendi. Et lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken yemeğin tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Mavi ve kırmızı takım bu akşam kuzu sırtı ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanacak. Farklı ve lezzetli et tarifleri arayanlar için sırtı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte , malzemeleri ve yapılışı…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 22:53 ABONE OL
Kuzu sırtı tarifi ve malzemeleri: Masterchef Kuzu sırtı nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef yeni bölümde yarışmacılar için yarışıyor. Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olan Kuzu sırtı tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan et yemekleri menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Et lezzetlerinin merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan sırtı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kuzu sırtı tarifi…

KUZU SIRTI NASIL YAPILIR? KUZU SIRTI TARİFİ TARİFİ

Akşam yemeklerinin sevilen lezzetleri arasında yer alan Kuzu sırtı tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Kuzu sırtı tarifi ve malzemeleri: Masterchef Kuzu sırtı nasıl yapılır?

KUZU SIRTI TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

4 adet kemikli kuzu pirzolası

3 adet arpacık soğan

2 çorba kaşığı ayçiçekyağı

Yarım kahve fincanı pirinç

1 adet havuç

1 adet domates

2 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

1 dal taze kekik

2 çay kaşığı tuz

Kuzu sırtı tarifi ve malzemeleri: Masterchef Kuzu sırtı nasıl yapılır?

KUZU SIRTI YAPILIŞI

1 adet arpacık soğanı ince kıyıp, 1 çorba kaşığı ayçiçekyağı ile soteleyin. Önceden yıkanmış pirinci ekleyip kavurun. Tuz ilave edin. 1 kahve fincanına yakın kaynar su ekleyip, ocağın altını kısarak demlenmeye bırakın. Pirzolalara tuz ve karabiber serpip, kızgın tavaya koyarak mühürleyin. 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Ayrı bir tavaya sos için sırasıyla rendelenmiş soğan, havuç, domates ve salça ekleyip kavurun. Yarım çay bardağı su ekleyerek kaynatın ve sosu bir miktar çektirin. Daha sonra süzgeçten geçirin. Fırından alınan etleri, 2 dakika dışarıda bekletip, iki eşit parçaya kesin. Pirince, ince kıyılmış taze kekik ekleyip karıştırın. Tabağın yukarı kısmına pilavı koyun, alt kısmına etleri yerleştirin. Üzerine sıcak sos gezdirip servis yapın.

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Kuzu sırtı tarifi ve malzemeleri: Masterchef Kuzu sırtı nasıl yapılır?
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