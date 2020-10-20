Kuzu sırtı tarifi ve malzemeleri: Masterchef Kuzu sırtı nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef yeni bölümde yarışmacılar kuzu sırtı tarifi için yarışıyor. Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olan Kuzu sırtı tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, kırmızı ve mavi takımlardan et yemekleri menüsünde hünerlerini sergilemelerini istedi. Et lezzetlerinin merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan Masterchef Kuzu sırtı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kuzu sırtı tarifi…
Akşam yemeklerinin sevilen lezzetleri arasında yer alan Kuzu sırtı tarifi ve yapılışı şu şekilde,
MALZEMELER
4 adet kemikli kuzu pirzolası
3 adet arpacık soğan
2 çorba kaşığı ayçiçekyağı
Yarım kahve fincanı pirinç
1 adet havuç
1 adet domates
2 tatlı kaşığı salça
1 çay kaşığı karabiber
1 dal taze kekik
2 çay kaşığı tuz
1 adet arpacık soğanı ince kıyıp, 1 çorba kaşığı ayçiçekyağı ile soteleyin. Önceden yıkanmış pirinci ekleyip kavurun. Tuz ilave edin. 1 kahve fincanına yakın kaynar su ekleyip, ocağın altını kısarak demlenmeye bırakın. Pirzolalara tuz ve karabiber serpip, kızgın tavaya koyarak mühürleyin. 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Ayrı bir tavaya sos için sırasıyla rendelenmiş soğan, havuç, domates ve salça ekleyip kavurun. Yarım çay bardağı su ekleyerek kaynatın ve sosu bir miktar çektirin. Daha sonra süzgeçten geçirin. Fırından alınan etleri, 2 dakika dışarıda bekletip, iki eşit parçaya kesin. Pirince, ince kıyılmış taze kekik ekleyip karıştırın. Tabağın yukarı kısmına pilavı koyun, alt kısmına etleri yerleştirin. Üzerine sıcak sos gezdirip servis yapın.