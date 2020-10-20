MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde dünkü eleme gecesi sonrası Didem'in elenerek yarışmaya veda etmesinin ardından bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) yapılan kaptanlık oyunu Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde sonuçlandı. Bu gelişme sonrasında yarışmayı yakından takip edenler MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde yoğun araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?
19 Ekim 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen 2020 MasterChef son bölümde izleyiciler tarafından merak edilen MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? ve MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu? sorularına ilişkin detaylar şöyle;
2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan kaptanlık oyununda ana kadro yarışmacıları mavi takım kaptanı olabilmek için ter döktü. Bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafında belirlenen yemeği en başarılı yapan ERAY, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanı Eray, yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirledi ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı da EMİR oldu.
Mavi ve kırmızı takım kaptanları takım üyelerini şöyle belirledi…
MasterChef 2020 son bölümde mavi takım kaptanı Eray ile kırmızı takım kaptanı Emir arasında avantaj ödülünü kazanmak adına kıyasıya bir düello gerçekleştirdi. İki kaptan arasında yapılan avantaj oyununu mavi takım kaptanı ERAY kazandı.