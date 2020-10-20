Nişan bohçası içindekiler listesi: Damat ve gelin için nişan bohçasında neler olur, bohçaya hangi hediyelik eşyalar koyulur?

Geleneklere uygun bir nişan töreni hazırlamak istiyorsanız hiç kuşkusuz ilk yapılması gereken nişan bohçalarıdır. Eğlenceli ve aynı zamanda oldukça meşakkatli olan nişan bohçası hazırlıkları yaparken gelin ve damadın ailesine de hediyeler alınarak adetin yerini bulması sağlanır. Çiftlerin birbirine söz vermesinin ardından yüzükler takılır ve büyük emekle hazırlanan nişan bohçaları ailelere verilir. Peki, nişan bohçasında neler bulunur? Damat, gelin nişan bohçasında neler vardır? İşte detaylar…

NİŞAN BOHÇASI NASIL HAZIRLANIR?

Nişan bohçaları sandık, sepet ve valizler eşliğinde sunulur. Sandık, sepet ve valiz gibi hazırlıkların içinde genelde evlenecek çiftlerin eşyaları bulunur. İki tarafın akrabalar için hazırladıkları nişan bohçaları saten ve tül kumaşlardan elde edilen bohçalara konur. Tüm bohça ve sandıkların daha şaşalı olması için tüllere sarılabilir ve taş ve boncuklarla daha da dikkat çekici bir hale getirebilir.

NİŞAN BOHÇASI İÇİNDEKİLER LİSTESİNDE HANGİ ÜRÜNLER YER ALIR?

Nişan bohçasında ilk olarak kişilerin ihtiyaçlarının bulunması gerekir, ancak gelin ve damadın ihtiyaçları ve zevkleri dikkate alınarak hazırlanması daha doğru olacaktır. Nişan bohçasındaki ürünler bu doğrultuda hazırlandığında bu sayede maddi manevi yapılan tüm emeklerin hakkı verilmiş olacaktır. İşte gelin ve damat bohçası içindekiler listesi…

GELİNİN NİŞAN BOHÇASINDA NELER BULUNUR?

Gecelik takımları (penye, saten ve pamuklu)

İç çamaşırları

1 çift ayakkabı ve terlik

Makyaj seti

Elbise

Bindallı

Takı seti

Parfüm, duş jeli

Çoraplar

Çanta

Banyo lifi

Saten bohça

Bornoz

Ayna ve tarak seti

DAMADIN NİŞAN BOHÇASINDA NELER BULUNUR?