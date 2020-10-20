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Okullardan 400 bin lira değerindeki akıllı tahtaları çaldılar

'Pes' dedirten hırsızlık olayı 'nun Kabataş ilçesinde yaşandı. Okullara giren 4 kişi, 400 bin lira değerindeki 10 adet akıllı tahtayı çaldı. Jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:55 ABONE OL
Okullardan 400 bin lira değerindeki akıllı tahtaları çaldılar

İlçenin Elbeyi Mahallesi Şehit Salih Keskin İlk ve Ortaokulundan 7 Ekim 2020 tarihinde kimliği piyasa değeri 400 bin lira olan 10 adet etkileşimli tahta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili olarak Ordu Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), OYİ ve Kabataş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan güvenlik kameraları, PTS kaydı incelemeleri, görgü tanık beyanları ve detaylı saha araştırmaları sonucunda çalınan etkileşimli tahtalar bulunarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
Tahtaları çaldıkları belirlenen 4 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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Okullardan 400 bin lira değerindeki akıllı tahtaları çaldılar
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