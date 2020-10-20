Osmaniye’den gelen son dakika haberi akıllara durgunluk verdi! Yalan ifade verdi, kocası ağırlaştırılmış müebbet yedi!

Türkiye Osmaniye'den gelen akılalmaz son dakika haberini konuşuyor! Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 10 yıl önce 64 yaşındaki Fatma Gökçeli kayboldu. Talihsiz kadını arama çalışmaları yıllarca devam etti. 2013 yılında ise Fatma Gökçeli'nin oğlu Yakup Gökçeli eşi ile birlikte annesini bulmak için bir canlı yayın programına katıldı. Yine o tarihte kayıp kadının kızı Dursun Taş telefon ile bağlandığı programda, "Annem kardeşimin evinde kalıyordu. Nasıl kaybolduysa bu ikisi biliyor. Belki kötü bir şeyler yaptılar" demesi üzerine yaşlı kadının yaşadığı ev ve çevresindeki kuyularda polis ceset aradı. Ancak çalışmalar sonuç vermedi ve herhangi bir ize rastlanılamadı. Bu iddia üzerine Yakup Gökçeli ve eşi Güllü Gökçeli aynı yıl gözaltına alındı. Her şey gözaltından sonra başladı.
Güllü Gökçeli alınan ifadesinde, "Eşim gece vakti annesini otomobile bindirerek hastaneye götürüyorum dedi. Sabaha karşı ise eve yalnız geldi. Annesini sorduğumda artık annem yok kimseye bir şey söyleme" şeklinde ifade verince Yakup Gökçeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 gün hapis yatan Gökçeli ardından tahliye edildi. Görülen dava neticesinde annesinin cesedine dair bir iz bulunamaması ve delil yetersizliğinden hakkında beraat kararı verildi. Ancak Yargıtay'ın verilen beraat kararını bozması üzerine 2019 yılında Yakup Gökçeli hakkında yeniden dava açıldı. Bu kez yapılan yargılamada Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Yakup Gökçeli'ye "üst soy bağındaki akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Kocası 1 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Güllü Gökçeli ise eşi hakkında 2013 yılında yalan ifade verdiğini ve şu anda verilen bu cezadan dolayı vicdan azabı çektiğini söyleyerek, "Hayatımda hiç karakola gitmedim. İlk defa 3 gün nezarethanede kalmıştım. Çok korktum. Oradan hiç çıkamayacağımı zannettim. Bundan dolayı eşim için ceza almasına sebep o ifadeyi vermek zorunda kaldım. Yalan söyledim. Şimdi vicdan azabı çekiyorum. Yakup Gökçeli'nin bu olayda hiç suçu günahı yok. Boş yere hapis yatıyor" şeklinde konuştu.
Yengesinin ifadesinde annesinin 2010 yılında bayramın 1'inci günü Yakup Gökçeli tarafından götürülüp kaybedildiğini söyleyerek yalan beyanda bulunduğunun aşikar olduğunu söyleyen kayıp kadının diğer oğlu Yusuf Gökçeli ise "Annemin kaybolduğu dedikleri gün ben Kadirli'de eşim annem ile birlikte aynı evde uyuduk. Annem o gün kaybolmadı. Güllü Gökçeli o tarihte yalan ifade verdiği buradan belli. Telefon kayıtlarıma bakılsın ben annemin yanındaydım. Ayrıca bu dosyaya 3 defa takipsizlik verildi. Her seferinde abim Yakup Gökçeli bu karara kendisi itiraz etti. Annemin aranması için 4 ayrı Bakanlığa kendisi dilekçe yazdı. En son verilen takipsizlik kararına abim Yakup Gökçeli ağır ceza mahkemesine kendisi itiraz etti. Annemi hep kendisi aradı. Annem şu ana kadar bulunamadı ama abim ceza aldı. Biz Adalet Bakanımızdan büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.