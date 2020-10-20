Öz yeğenini istismar eden amcaya 28 yıl hapis

Şuan 6 yaşında olan çocuğun son 1 yıldır babaannesinin evinde karşılaştığı öz amcasının birçok kez cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Amca Nihat K. hakkında iddianame düzenlendi.

Olay, küçük çocuğun son olarak 29 Haziran'da yaşadığı cinsel istismarda canının yanması üzerine durumu annesine anlatmasıyla açığa çıktı. Anne A.K'nın inanmakta güçlük çekerken, banyo yaptırdığı sırada çocuğunun mahrem belgesinde kızarıklık görmesi üzerine eşine bildirerek Bahçelievler Hastanesi aciline gitti. Bahçelievler Hastanesi, aileyi Bakırköy Hastanesine yönlendirdi, burada polislerin müdahalesiyle konu adli mercilere taşındı.

Polislerin Gaziosmanpaşa Çocuk Karakoluna götürdüğü aile, ifadeleri alındıktan sonra muayene için Şişli Etfal Hastanesine götürüldü. Hastanede küçük çocuk ile ayrı bir odada görüşen psikolog ve savcı, '6 yaşındaki bir çocuğun bu şekilde yalan söyleyemeyeceğini' görüşünde birleşince, ailenin failden şikâyetçi olmak istememesine karşın Nihat K. hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

'YEĞENİMLE BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVERİZ'

17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savunması sorulan Nihat K, yeğeni ile birbirlerini çok sevdiklerini ve yeğeninin yanından ayrılmadığı belirtti.

İfadesi alınan zanlı Nihat K. 'yanımdan ayrılmazdı' dediği yeğeniyle birbirlerini çok sevdiklerini söyleyerek 'cinsel istismar' iddiasını reddetti. Zanlı; anne ve babasıyla aynı evde yaşadığını, ağabeyinin de zaman zaman Gaziosmanpaşa'daki eve gelerek kaldığını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını belirtti. Annesinin kendisine kardeşinin selamını iletmesinin hemen ardından eve gelen polislerce gözaltına alındığını dile getiren zanlı, hiçbir iddiayı kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.

Zanlının avukatı ise sadece mağdur Y.Y.K'nın ifadesi dayanarak müvekkilinin' cinsel istismar' suçunu işlediğine hükmetmenin doğru olmadığını belirtti.

AİLE ŞİKÂYETÇİ OLMAK İSTEMEDİ

Anne K. ise; ifadesinde çocuğunun olayı kendisine ilk kez babaannesinin evinden kendi evlerine dönerken 'canının çok yandığını söyleyerek' anlattığını aktardı. Mağdura 'Amcan ile babanın arası açılır doğru söyle' dediğini belirten Anne K. buna karşın çocuğun ısrarla aynı şeyleri anlatmaya devam ettiğini ve daha önce de çok kere olduğunu söylediğini kaydetti.

Y.Y.K'nın babaannesine rahatsızlanmasından korktuğu için durumu anlatmadığını ifade eden anne K, çocuğunun birden fazla kez cinsel tacize uğradığını sözlerine ekledi. Polise gitmeyi düşünmediklerini belirten anne, psikolog görüşmesinde de çocuğunun aynı ifadeleri tekrarladığını söyledi. Anne K. ifadesinde 2 çocuğu olan sanığın ailesinin durumdan haberi olmadığını belirtti.

Anne, "Bir daha o aileyle görüşmeyiz, kimse duymadan olay kapansın" diyerek şikâyetçi olmak istememesi dikkat çekti.

Mağdur Y.Y.K.'nın babası M.Y.K. eşinin durumu anlatmasının ardından olayı bildirdiği ablası S.M. ve eniştesi K.M'nin benzer bir olayın kendi kızlarının başına da geldiğini öğrendiğini anlattı. S.M'nin kızının psikolojisinin bozulmasından korktuğu için olayı eşi dâhil kimseye söylemediği öğrenildi.

Küçük çocuğun babası M.Y.K, "Abim benim canım ciğerimdi. Ben ağabeyim için ölüyordum. Olanlara inanamıyorum. Beni kıskanıyor diyor. Sanıktan sadece çocukları için şikâyetçi değilim" şeklinde konuştu.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya bilirkişi olarak atanan psikolog, mağdur Y.Y.K.'nin etkilenmemesi için sanığın SEGBİS görüntüsünün kapatılmasını talep etti. Psikolog ayrıca; çocuğun gelişimi ve anlattıklarının yaşına uygun ve birbiriyle uyumlu olduğunu söyledi.

AMCAMI EKRANDA GÖRÜNCE SEVİNDİM: ARTIK BANA ZARAR VEREMEYECEK

SEGBİS üzerinden ifadesine başvurulan Y.Y.K. 'cinsel taciz' eyleminin 5 yaşındayken başladığını söyledi. Amcasının eylemi gerçekleştirirken kapıyı kilitlemediğini belirten küçük çocuk, bazı zamanlar dedesinin yatağında da benzer davranışların sürdüğünü aktardı. Y.Y.K, canını acıtmasaydı zanlıyı annesine de söylemeyeceğini belirtti. Y.Y.K, "Bu olay olmadan önce de amcamı sevmiyordum" dedi.

Küçük çocuk, amcasını ekranda gördüğünde artık kendisine zarar veremeyeceği için sevindiğini söyledi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Mağdurun dedesi olan Y.K ve babaanne N.K, iddialara ilişkin bilgileri olmadığını söyleyerek 'cinsel istismar' ile suçlanan oğulları ile torunlarının iyi ilişkileri olduğunu savundu.

CEZA BELLİ OLDU: 28 YIL HAPİS YATACAK

Mağdur sanık ve müşteki ailesi ile birlikte, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme zanlıya "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraat verirken "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza, istismara uğratılan çocuğun yaşının 12'den küçük olması nedeniyle 18 yıla, istismarın öz yeğene karşı işlenmesinden dolayı da 27 yıla, suçun birden çok kez işlenmesi nedeniyle de 33 yıl 9 aya çıkarıldı.

Zanlının önceden sabıkası bulunmamasından ötürü ise cezasında indirime giden mahkeme, Nihat K'ın 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis yatmasına hükmetti.



Sonay KOÇ/SABAH