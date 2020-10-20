"Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum" deyip ateşe verdi

KOMŞULARI ŞİKAYET ETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokakta yaşandı. İddiaya göre, S.Ü. isimli ev sahibi sokak üzerindeki ikameti Furkan T. isimli şahsa kiraya verdi. Bir süre sonra çevredeki komşulardan şikayet gelmesi üzerine, ev sahibi ikametten çıkmasını istedi ancak Furkan T. evi boşaltmadı.