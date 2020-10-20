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"Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum" deyip ateşe verdi

'de, akılalmaz bir olay yaşandı. Böyle kiracı düşman başına dedirten olayda, renksiz hayatına renk katmak isteiğini söyleyen kiracı perdeleri ateşe vererek evi yaktı. Gözaltına alınan kiracı emniyete götürüldü. Çevreden çok sayıda şikayet gelmesi üzerine ev sahibinin kiracıyı evden çıkarmak istediği öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:46 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:09 ABONE OL
Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum deyip ateşe verdi

KOMŞULARI ŞİKAYET ETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokakta yaşandı. İddiaya göre, S.Ü. isimli ev sahibi sokak üzerindeki ikameti Furkan T. isimli şahsa kiraya verdi. Bir süre sonra çevredeki komşulardan şikayet gelmesi üzerine, ev sahibi ikametten çıkmasını istedi ancak Furkan T. evi boşaltmadı.

Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum deyip ateşe verdi

"RENKSİZ HAYATIMA BİRAZCIK RENK KATMAK İSTİYORDUM"

Ev sahibinin uyarılarını dikkate almayan Furkan T.'nin dün akşam saatlerinde kaldığı müstakil ikamette çıkardığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin, çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum deyip ateşe verdi

İFADESİ ALINDI

Öte yandan şüpheli Furkan T. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum deyip ateşe verdi

"PERDELERİ YAKTIM"

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadesinde; İkamette bulunurken renksiz hayatına birazcık renk katmak istediğini ve perdeleri yaktığını, çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü söylediği öğrenildi.

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"Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum" deyip ateşe verdi
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