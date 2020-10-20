Sahte içkiyi satamadan yakayı ele verdi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, Kapullu mahallesinde bir kişinin sahte içki üretimi yaptığı ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 6 litre el yapımı alkollü içki ve 20 litre etil alkol ele geçirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamaya göre "Merkeze bağlı Kapullu Mahallesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, 16 Ekim 2020 tarihinde yasadışı alkollü içki üretimi yaptığı tespit edilen R.K.'nin evinde yapılan aramada 0.5 litrelik plastik su şişeleri içinde (12) adet el yapımı alkollü içki ile bidon içerisinde (20) litre etil alkol ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla yasadışı alkollü içki üretimi olayları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilecektir." denildi.

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