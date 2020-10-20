ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Yarından itibaren başlayacak olan indirimli ürünlerde züccaciye, ev tekstili, mutfak ve banyo malzemelerinde sürpriz fırsatlar yer alıyor. Öyle ki Borcam 21 cm Güveç Kabı 11,95 TL, Mantı Kalıbı 40 cm 13,90 TL., Dikdörtgen Baskılı Tepsi 44,95 TL indirimlerden sadece birkaçı. Evinizin ihtiyaçları doğrultusunda sizlerde en yakın marketten alışveriş yapabilirsiniz. Peki ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK indirimli tam liste!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizde, 21-27 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerine ulaşabilir, ŞOK indirimli tam listesine göz atabilirsiniz.