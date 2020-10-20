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21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ürünler kataloğunda neler var?

Merakla beklenen 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü birbirinden güzel ürünleri tüketiciyle buluşturan markette bu hafta yok yok. Özellikle ev dekorasyonu ve temizlik malzemelerinde kampanyalı ürünler dikkat çekiyor. Ev hanımlarının kaçırmak istemeyeceği indirimli ürünler listesinde Nano Ütü Masası 129 TL, Raks Mono Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL’den satışa sunuluyor. Peki ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte bu haftanın ürünler kataloğu indirimi tam listesi

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:13 ABONE OL
ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

aktüel ürünler kataloğu müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Yarından itibaren başlayacak olan indirimli ürünlerde züccaciye, ev tekstili, mutfak ve banyo malzemelerinde sürpriz fırsatlar yer alıyor. Öyle ki Borcam 21 cm Güveç Kabı 11,95 TL, Mantı Kalıbı 40 cm 13,90 TL., Dikdörtgen Baskılı Tepsi 44,95 TL indirimlerden sadece birkaçı. Evinizin ihtiyaçları doğrultusunda sizlerde en yakın marketten alışveriş yapabilirsiniz. Peki ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? ŞOK indirimli tam liste!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!

ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizde, 21-27 Ekim kataloğu indirimlerine ulaşabilir, ŞOK indirimli tam listesine göz atabilirsiniz.

ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 21-27 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 21-27 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 21-27 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 21-27 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 21-27 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 21-27 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 21-27 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 21-27 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 21-27 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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ŞOK 21-27 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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