Son dakika: 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne neden olan hemşire kendini böyle savundu!

Geçen Haziran ayında Cihan Altındağ idaresindeki Renault marka otomobil, karşı yönden gelen Hanife Yılmaz idaresindeki Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Trafik Dairesi Raporuna göre direksiyon başındaki sorumluluklarını yerine getirmeyerek karşı şeride giren Hanife Yılmaz asli kusurlu bulunurken, Cihan Altındağ'ın çarpışmadan kaçmaya çalıştığı ve olayda kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık emekli hemşire Hanife Yılmaz, SEGBİS yöntemiyle hakim karşısına çıktı. Kazada yaralanan Cihan Altındağ, eşi İlkay ve oğlu Umut Altındağ da duruşmaya katılarak sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.

"BEN DE ANNEYİM, GÜNEŞ GÖZÜMÜ ALDI"

İddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından başlayan duruşmada sanığa iddianame hakkındaki düşünceleri soruldu. Sanık Hanife Yılmaz, "Ben de anneyim" diye ağlamaya başlayarak başsağlığı diledi. Sanık; bölgede sürekli yol yapım çalışması olduğunu söyleyerek, "Yaklaştığımız an kaza yapacağımızı anladım. Çift yön tek yöne iniyordu. Elimden geleni yaptım ama bir anda gümleme oldu. Güneş ışığından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiğimi düşünüyorum. Güneş gözümü aldı" dedi.



"HİÇ HIZ KESMEDEN BİZE ÇARPTI"



Mahkeme heyetinin Cihan Altındağ idaresindeki aracın kendisine çarptığı yönündeki önceki ifadelerini hatırlatması üzerine sanık, "O ifadelerin olayın psikolojik sıkıntısı içindeyken verdim. O aracın bana çarptığını sanıyordum. Ancak raporları bende okudum" diye yanıtladı.