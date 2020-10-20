SON DAKİKA! Avcılar'da şoke eden hırsızlık kamerada! Giydiği taytın altına gizleyerek...

İşyeri sahibi Murat Alış, müşterilerine kargoları hazırladıkları ve yoğun oldukları akşam saatlerinde şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Saç bölümünde bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaşımız gönderilecek paketlerin adreslerini yazmaya çalışıyordu. Biri arkadaşımızın görüş açısını engellerken, biri saçı açarak görüntüyü engelliyor. Kadın 5-6 dakika içerisinde perukları düğmeli uzun hırkasını kaldırarak peş peşe pantolonunun içine sokup saklıyor. Aralarında hiçbir şey konuşmuyorlar. Daha sonra da hızla uzaklaşıyorlar. Araştırmamızdan kullandıkları telefon hattının Cezayirli birisinin adına kayıtlı olduğunu öğrendik. Saç satan arkadaşlarımıza aynı gün gitmişler. Pendik, Kadıköy'deki bir müşterimize gidip yaklaşık 10 bin liralık saç almışlar. Buraya gelmeden önce Küçükçekmece'de bir perukçu arkadaşımıza gitmişler. Bu arkadaşımız şüphelenmiş ve yanlarından hiç ayrılmamış. Bir şey çalamayınca buraya gelmişler.13 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir hırsızlık görüyorum. Çantasına peruk koyanları görmüştüm. Şok oldum. Bütün saçcı arkadaşlar çok dikkatli olsunlar. 4 kişi halinde gelip hemen hırsızlık yapıyorlar. Yapamayacaklarını anlayınca uzaklaşıyorlar. Bizden 10 bin liradan fazla tutarda peruk çaldılar" dedi.