Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Babasını öldüren şahıs tutuklandı!

Son dakika: Babasını öldüren şahıs tutuklandı!

Bahçelievler'de,ki korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Babasını öldürdükten sonra yakalanarak gözaltına alınan Yusuf Cemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli Yusuf Cemal S'nin emniyette verdiği ifadede babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını, cinayeti bu sebeple işlediğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:47 Son Güncelleme: 20.10.2020 11:03 ABONE OL
Son dakika: Babasını öldüren şahıs tutuklandı!

Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir kuaförün önünde 13 Ekim'de, Haydar M.K'nin öldürülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayı maktulün imam nikahlı eşinden olan çocuğu Yusuf Cemal S'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Takibini sürdüren ekipler, şüpheliyi Beyoğlu'nda gözaltına aldı.

"ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU"

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, babasının annesine şiddet uyguladığını, daha önce de aralarında bu nedenle tartışma yaşandığını, cinayeti de bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi: Annesinin cesediyle 4 gün yaşadı! Cesedi gömmeye yardım eden kişi itiraf etti...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Babasını öldüren şahıs tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA