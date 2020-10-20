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Son dakika: Gazi milyonluk tazminatı reddetmişti! Duygulandıran detay...

Son dakika haberine göre; 'da terör saldırısında yaralanıp, gazi olduktan sonra açtığı tazminat davasında mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutardan, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle feragat etmesiyle takdir toplayan Jandarma Uzman Çavuş 'ın (44), emekli maaşıyla geçindiği ve ailesiyle kiralık dairede oturduğu ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 13:40 Son Güncelleme: 20.10.2020 13:46 ABONE OL
Son dakika: Gazi Cengiz Erduran milyonluk tazminatı reddetmişti! Duygulandıran detay...

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu'na 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanıp, gazi olduktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açan Jandarma Uzman Çavuş , mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutarı çok bulup, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle maddi tazminattan feragat etti.

Son dakika: Gazi Cengiz Erduran milyonluk tazminatı reddetmişti! Duygulandıran detay...

Vicdanı elvermediği için yüklü tazminatı almaktan vazgeçen gazi Erduran?a, örnek davranışı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından tebrikler yağıyor. Gazi Erduran ile ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapmayı sürdüren takipçiler, 'Helal olsun', 'Seninle gurur duyuyoruz komutanım', 'Hakkını helal et', 'İşte gerçek vatansever' yorumlarında bulundu.

Son dakika: Gazi Cengiz Erduran milyonluk tazminatı reddetmişti! Duygulandıran detay...

OTURDUĞU EV KİRAYMIŞ
Türkiye'nin yanı sıra çevresinden takdir kazanan gazi Erduran'ın, herhangi bir işte çalışmadığı, vazife malullüğü kapsamındaki emekli maaşıyla geçindiği, ailesiyle oturduğu evin ise kirada olmasına rağmen milyonluk tazminattan feragat ettiği ortaya çıktı.

Son dakika: Gazi Cengiz Erduran milyonluk tazminatı reddetmişti! Duygulandıran detay...

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun makamında ağırlayıp, tebrik ettiği gazi Erduran, kendisini arayanların çoğunluğunu eski asker arkadaşları ve komutanları olduğunu belirtti. 2 kızı üniversiteden yeni mezun olan gazi Erduran, asker olmayı düşünmesi halinde 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yusuf'un da yanında olacağını söyledi.

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Son dakika: Gazi Cengiz Erduran milyonluk tazminatı reddetmişti! Duygulandıran detay...
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