Son dakika haberi: Baba oğul işkence yapıp dehşet saçtılar! "Kızımı bir odaya kapatıp..."

Esenyurt'ta yaşanan olayın ardından dram çıktı. Üç yıldır kızına işkence yapıldığını söyleyen Hakan C., dünürü ile damadının kızlarını bir odaya kapattığını su bile vermediklerini belirtti. Sürekli dayak yediği için baba evine sığınan talihsiz kadını baba evinde de rahat bırakmayan imam nikahlı eşi evin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş etti.

SON DAKİKA HABERİ: BABASI İLE BİRLİK OLUP KARISINA İŞKENCE YAPTI! BİR ODAYA KAPATTILAR...

Esenyurt'ta dini nikahlı eşi E.C.'ye (20) şiddet uyguladığı iddia edilen Nedim C. (19), genç kızın ailesinin evine kaçtığı için kapısının önüne gelerek pompalı tüfekle bir el ateş edip kaçtı. E.C.'nin babası Hakan C., kızının şiddet gördüğü için kaçtığını ve damadının kapının önüne gelerek ateş edip tehdit ettiğini söyledi.